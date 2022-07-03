В Хизбалле рассказали об «успехах» миссии своих беспилотников, сбитых ЦАХАЛом

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ран Кохав, рассказал о сбитии двух БПЛА «Хизбаллы», которые угрожали газовой платформе «Кариш» в Средиземном море.

Боевики «Хизбаллы» заявили в воскресенье, что атака беспилотников, которую их группировка предприняла в субботу, выполнила миссию, которую планировала «Хизбалла».

Это пропагандистское заявление появилось в СМИ «Аль-Маядин», которое многие считают проиранскими, пишет The Jerusalem Post.

В статье «Хизбалла» открыто призналась, что запустила беспилотники в направлении газовой платформы Кариш.

«Исламское сопротивление в Ливане объявило о запуске 3 невооруженных беспилотников в направлении «спорного района» на месторождении Кариш с разведывательными задачами», — говорится в материале «Аль-Маядин».

«Хизбалла» обладает большим арсеналом беспилотников, которые она разработала за последние два десятилетия при поддержке Ирана. В некоторые из них встроены боеприпасы, что делает их дронами-камикадзе, в то время как другие предназначены для фотосъемки или просто для того, чтобы создавать тревогу.

«Беспилотники выполнили требуемую миссию и доставили сообщение», — заявила «Хизбалла», добавив, что их беспилотники были разных размеров.

«Хизбалла» подтвердила свою готовность принять меры, в том числе силовые, против израильских операций по бурению газа в спорных морских районах», — говорится в сообщении «Аль-Маядин».

Напомним, что Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.