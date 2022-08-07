Признание клеветы: Ахмад Тиби удалил твит с обвинениями Израиля в гибели детей в Газе

Депутат от Объединенного арабского списка удалил свой пост в Twitter, в котором вина за смерть детей в Джабалии перекладывалась на ЦАХАЛ.

Депутат Кнессета Ахмад Тиби удалил твит, в котором утверждалось, что ЦАХАЛ убил детей Газы в результате авиаудара по Джабалии.

Его твит, опубликованный в субботу, содержал обвинения ВВС Израиля в гибели детей в секторе Газа.

Твит были прикреплены фотографии погибших детей. Содержание: «Вот что США и Великобритания называют правом Израиля на самооборону. Три или более «опасных террористов» убиты в Газе, очевидно, что сегодня Израиль находится в более безопасном месте».

ЦАХАЛ в воскресенье опубликовал видео, на котором, с трех ракурсов запечатлен неудачный запуск и последующий ракетный удар по сектору Газа. Но сразу в субботу подобные видео также распространялись в соцсетях, поэтому Тиби не мог их не видеть.

Министр связи Йоаз Хендель, сопредседатель партии «Сионистский дух», обвинил Тиби в клевете: «Лжец. В нашем распоряжении есть видеозаписи, которые неопровержимо доказывают, что Армия обороны Израиля не наносила удар по Джабалии в последние несколько часов — за гибель детей в Джабалии ответственен неудачный ракетный удар Исламского джихада».

«Курсор» писал, что именно ракета террористов убила четверых детей в Джабалии: ЦАХАЛ показал видео. ЦАХАЛ опубликовал видео с радара, доказывающее, что Израиль не ответственен за смерть детей в Джабалии.

Наш сайт сообщал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы информировали, что Кабинет министров обсуждает возможность окончания операции в Газе.