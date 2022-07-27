Проанализированы профили избирателей Еш Атид и Ликуд – исследование

Профили избирателей «Ликуда» и «Еш Атид» показывают, что их избиратели имеют существенно разную самоидентификацию, а не только разные политические убеждения, и почти диаметрально противоположны по религиозному определению, этнической группе, политическому лагерю и ежемесячному доходу, согласно исследованию, проведенному Институтом демократии Израиля.

Ожидается, что эти две партии станут крупнейшими на предстоящих выборах: «Еш Атид» получит от 22 до 24 мест, а «Ликуд» получит от 34 до 36 мест.

Самое резкое различие между двумя партиями заключалось в религиозном определении: 81,1% избирателей «Еш Атид» назвали себя «светскими» по сравнению с 28,1% в «Ликуде». В общей сложности 5,6% избирателей «Еш Атид» заявили, что они «харедим», «религиозны» или «традиционно-религиозны», по сравнению с 36,9% в «Ликуде».

Что касается этнического самоопределения, почти 50% избирателей «Еш Атид» идентифицировали себя как ашкенази против 20,7% в «Ликуде». С другой стороны, почти 25% избирателей «Еш Атид» идентифицировали себя как сефарды по сравнению с 58,1% избирателей «Ликуда». На самом деле это был самый высокий процент избирателей-сефардов среди всех партий, кроме ШАС.

Две партии также продемонстрировали резкие разногласия в отношении финансов своего электората. Примерно 45% избирателей «Еш Атид» заявили, что их заработная плата выше среднего по сравнению с 29% среди избирателей «Ликуда », и наоборот. Около 46% избирателей «Ликуда» сообщили о зарплате ниже средней по сравнению с 29,7% избирателей «Еш Атид».

Избиратели двух партий сильно разошлись по политическому лагерю, но этого и следовало ожидать. Почти 80% избирателей «Ликуда» назвали себя правыми по сравнению с 8,2% избирателей «Еш Атид». Более 55% избирателей «Еш Атид» заявили, что находятся в политическом центре, а еще 20% относятся либо к умеренным левым, либо к левому крылу. Напротив, избиратели «Ликуда», которые были либо в центре, либо в умеренных левых, либо в левых, составила 6,7%.

Также была разница в возрасте избирателей каждой партии, хотя и не такая значительная, как в других категориях. Приблизительно 45% электората «Еш Атид» составляют лица старше 55 лет по сравнению с 35% в возрасте от 35 до 54 лет и чуть менее 20% в возрасте от 18 до 34 лет. в возрасте 55 лет, 37% в возрасте от 34 до 54 лет и 34% в возрасте от 18 до 34 лет.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни раскритиковал депутатов Ликуда. Лидер партии «Яадут а-Тора» считает что депутаты Ликуда поступают неправильно, бойкотируя заседания Кнессета.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.