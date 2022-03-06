Продовольственный гигант Carrefour откроет 150 филиалов в Израиле

Патрик Ласпаргос, президент международного подразделения Carrefour, сказал: «Мы уверены, что прибытие Carrefour в Израиль значительно поможет улучшить местный покупательский опыт и повысить покупательную способность потребителей, которые получат более качественные товары по более выгодным ценам».

Ведущий в мире продовольственный ритейлер на пути к Израилю: менее чем через год после завершения приобретения контроля над сетью Bitan Wines, Electra подписала меморандум о сотрудничестве с французским Carrefour с целью открытия маркетинговой сети в Израиле вместо Bitan и Mega Wines.

На сегодняшний день это крупнейший международный ритейлер, работающий в Израиле, с примерно 13 900 филиалами по всему миру и оборотом в 81,2 миллиарда евро.

Первые филиалы Carrefour откроются к концу 2022 года, а в течение трех лет более 150 филиалов Mega Pavilion будут преобразованы в Carrefour параллельно с открытием новых филиалов.

Договор франчайзинга между сторонами заключен сроком на 20 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Плата за франшизу будет включать в себя первоначальный взнос, а также платежи, которые будут выплачиваться в виде процента от дохода. Стороны будут работать над подписанием обязывающего соглашения к апрелю 2022 года.

Таким образом, Carrefour расширяет международную деятельность компании, работающей в различных форматах розничной торговли: гипермаркеты, супермаркеты, магазины Cash & Carry, муниципальные магазины и сайты онлайн-продаж, адаптированные для каждой страны. Carrefour является мировым лидером в изменении привычек питания в любой точке мира и предоставляет своим клиентам доступ к качественным и доступным продуктам питания в любое время и в любом месте. Его бренды являются одними из крупнейших в Европе. Это публичная компания, акции которой котируются на фондовой бирже Euronext NV, а рыночная стоимость компании составляет около 14 млрд евро. Компания также осуществляет более 2 миллиардов транзакций в год. Патрик Ласпаргос, президент международного подразделения Carrefour, сказал: «Мы рады подписать это соглашение, которое еще раз доказывает прочную основу международной франчайзинговой стратегии Carrefour в 2021 году. Мы уверены, что прибытие Carrefour в Израиль значительно поможет улучшить местный покупательский опыт и повысить покупательную способность потребителей, которые получат более качественные товары по более выгодным ценам». Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.