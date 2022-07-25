Профсоюз учителей отклонил предложение Минфина о прекращении забастовок

Профсоюз учителей отвергает предложение Министерства финансов, направленное на прекращение забастовок.

Профсоюз говорит, что предложение, представленное сегодня, «еще хуже, чем нынешняя ситуация».

Профсоюз утверждает, что разногласия между сторонами по-прежнему велики, и призывает премьер-министра Яира Лапида и министра финансов Авигдора Либермана вмешаться в ситуацию.

Курсор ранее писал, что Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Также сообщалось, что в Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков. Согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста. При этом министр образования Ифат Шаша-Битон не поддерживает предложение комиссии до тех пор, пока не будет увеличена государственная субсидия для родителей.

Мы сообщали о скандале в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

Кроме того, цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.