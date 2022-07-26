Прогноз погоды на 27 июля: повышенная влажность и жара

В израильском гидрометцентре сообщили, что в Израиле температура окружающей среды будет выше, чем характерно для сезона.

Согласно прогнозам синоптиков, 27 июля в горных и внутренних районах Израиля сохраняется высокая температура. Она выше, чем характерно для сезона. На побережье сохраняется повышенная влажность.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 27 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море примерно 30°С.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученыесчитают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.

Также наш сайт писал, что NASA начнет изучать влияние песчаной пыли на изменение климата.

Еще напомним, что в Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата.