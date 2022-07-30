Прогноз погоды на 31 июля: жара постепенно ослабевает

В ближайшие дни нас будет сопровождать тенденция к понижению температуры. В начале следующей недели температура понизится еще больше и будет на средней для сезона отметке.

Температуры в Израиле после нескольких дней экстремальной жары будет постепенно снижаться. С завтрашнего дня погода вернется в свое привычное для сезона «русло».

В метеорологической службе Израиля написали о погоде на 31 июля: «Переменная облачность до ясности. Будет небольшое понижение температуры. Ожидается некоторое снижение тепловых нагрузок. Температура воздуха будет нормальной для сезона».

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +31°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +31°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью.

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