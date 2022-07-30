Прогноз погоды на 31 июля: жара постепенно ослабевает

Температуры в Израиле после нескольких дней экстремальной жары будет постепенно снижаться. С завтрашнего дня погода вернется в свое привычное для сезона «русло».
В метеорологической службе Израиля написали о погоде на 31 июля: «Переменная облачность до ясности. Будет небольшое понижение температуры. Ожидается некоторое снижение тепловых нагрузок. Температура воздуха будет нормальной для сезона».
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +31°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью.
Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые считают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.
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