Прогноз погоды в Израиле на 5 декабря: температура остается комфортной

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 5 декабря, на большей части территории страны температура останется без изменений, ясно, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +17°С днем, +10°С ночью;
- Тверия: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: ясно, +18°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +23°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 5 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.