Прогноз погоды в Израиле на 5 декабря: температура остается комфортной

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается теплая солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 5 декабря, на большей части территории страны температура останется без изменений, ясно, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +17°С днем, +10°С ночью;

Тверия: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;

Хайфа: ясно, +18°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +23°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 5 декабря составит:

Южное побережье : температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

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