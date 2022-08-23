Происшествие на стройке в Ришон-ле -Ционе: мужчина погиб

Падение тяжелого предмета вызвало смерть рабочего на стройке в Ришон-ле Ционе. Полиция проводит расследование обстоятельств смерти и выясняет причину трагического происшествия.

На строительной площадке в Ришон ле-Ционе 50-летний рабочий получил серьезные травмы после падения на него тяжелой платформы.

О несчастном случае сообщили медики МАДА, прибывшие на строительную площадку на улице Шмуэль Шайра в Ришон ле-Ционе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь в сердечно-легочной реанимации и срочно эвакуировали его в больницу «Шамир-Ассаф» в Арофе. Парамедики сообщили, что мужчина получил тяжелые от травм головы. В больнице 50-летний пострадавший умер.

Старший медик MDA Эльханан Рот сказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели рабочего, лежащего на полу без сознания. Мы провели медицинские процедуры и начали реанимационные операции, включая электрошок (дефибриллятор) и эвакуировали его, продолжая реанимационные операции, в больницу, когда он находился в тяжелом состоянии».

Полиция проводит расследование происшествия, повлекшего смерть рабочего.

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