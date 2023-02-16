«Просто остановитесь»: Ганц публично обратился к Левину

11:32, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Ганц призвал Левина остановить законодательный процесс по судебной реформе.

Председатель Гослагеря Бени Ганц призвал Левина к переговорам по судебной реформе.

«Я призываю всех остановиться, войти вместе в одну комнату, пока не пойдет белый дым, пока мы не достигнем договоренностей, которые предотвратят разрыв нашей нации изнутри». 

Он продолжил: «Остановите законопроект, прекратите игры с обвинениями — просто прекратите. Наши люди нуждаются в этом и хотят этого, и мы в долгу перед ними. Это наша ответственность как лидеров». 

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