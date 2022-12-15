В Иерусалиме начались жестокие беспорядки — СМИ

В центре Иерусалиме начались протесты, которые пытаются контролировать полицейские.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Десятки участников беспорядков-харедим перекрыли дороги, подожгли светофорный столб и забросали полицию камнями.

Ранее мы рассказывали, что израильтяне оказались в ловушке из-за гражданских беспорядков в Перу, начавшихся после того, как парламент страны объявил президенту импичмент за «моральную несостоятельность».

МИД Израиля заявил, что сейчас рассматривают различные варианты эвакуации. Также в ведомстве предоставили простую инструкцию ‒ нужно оставаться на месте до особого распоряжения.

«Курсор» сообщал, что лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания разразился угрозами в адрес Израиля в случае любых изменений в статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме. Он сказал, что террористы не позволят реализовать «сионистские планы в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в более широком смысле».

Помимо этого в четверг вечером, 15 декабря, в Тель-Авиве полиция остановила машину, водитель которой пытался прорваться через блокпост без досмотра. Началась погоня и правонарушителя остановили возле железнодорожной станции «Савидор» в Тель-Авиве.

Пассажиру удалось сбежать от правоохранителей, но второго задержали. В авто нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Больше об этом узнайте здесь.