Протесты в Тель-Авиве: полиция начнет блокировать основные дороги

В субботу вечером, 4 марта, в Тель-Авиве продолжатся массовые протесты против судебной реформы. Главная демонстрация начнется в 18:00 на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. Сотрудники полиции начнут блокировать дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

Движение по основным дорогам будет перекрыто с 17:00 и вплоть до полуночи. Израильтян предупредили, что в регионе Гуш-Дан ожидаются огромные пробки.

Кроме того, по всей видимости, по согласованию с полицией, протестующие заблокируют шоссе Аялон около 21:30, поэтому стоит выбирать альтернативные варианты маршрута.

«Курсор» писал ранее, что демонстрации против судебной реформы пройдут сегодня вечером также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Нетании, Кфар-Сабе, Герцлии и Бейт-Шемеше. Впервые акция протеста состоится в Бат-Яме.

Еще мы писали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдал приказ генинспектору полиции Коби Шабтаю вызвать на допрос командующего Тель-Авивским округом Ами Ашада в связи с политикой, касающейся пресечения блокирования дорог протестующими.

Напомним, что суд в Тель-Авиве признал попытки полиции требовать от задержанных на демонстрациях подписать бумагу, в которой они обещают не участвовать в запрещенных мероприятиях в течение определенного периода времени, незаконными.

Читайте также, что израильский солдат задержан полицейскими на юге страны после того, как он якобы вытащил пистолет и угрожал группе демонстрантов, протестующих против планов правительства по пересмотру судебной системы.