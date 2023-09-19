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«Провал лидерства»: Ганц выступил с резким заявлением в адрес Нетаниягу

13:27, Сегодня
Новости Израиля, Политика
бени ганц фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90
Ганц осудил решение Нетаниягу не присутствовать на церемонии памяти покойного Ицхака Рабина.

«За 38 лет службы в ЦАХАЛе я стучался в двери сотен семей погибших. В начале моей карьеры, будучи солдатом и офицером, это были солдаты, павшие рядом со мной в штурме. Чувства вины и ответственности никогда не отпускали меня.
На пороге тоже стояли семьи, которые обвиняли, кричали, хлопали дверью. Но даже когда я заранее знал, что меня ждет именно такой прием, я все равно приходил. Я делал это в рамках личного командного долга, а также в качестве национального долга.

Решение Нетаниягу отсутствовать на официальной церемонии памяти Ицхака Рабина - это не только нарушение протокола, но и серьезная ошибка лидерства. Независимо от того, сколько критики он получит, глава правительства Израиля должен сделать правильное дело, почтить память убитого премьер-министра и присутствовать на церемонии. Если не из личной обязанности, то хотя бы от имени государства Израиль и всех его граждан», — написал Ганц.

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