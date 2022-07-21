Шведские ученые выяснили, как крокодилы восстанавливают слух

Новое исследование, как говорят ученые, может помочь миллионам людей избавиться от проблем со слухом.

Ученые из Уппсальского университета решили найти новый вариант лечения нейросенсорной глухоты, от которой страдают 1,2 миллиарда человек. Для этого они решили изучить уши крокодилов.

О новом исследовании пишет портал Phys.org.

Крокодилы очень хорошо слышат на протяжении всей жизни. Их слух хорошо работает как на суше, так и под водой. Ученые проанализировали образцы тканей кубинских крокодилов и африканских тупорылых крокодилов.

Они нашли во внутреннем ухе животных мелкие клеточные частицы, которые изгибаться ресничкам волосковых клеток. Также они помогают как разрушать, так и восстанавливать мембрану, о которую реснички трутся.

Предполагается, что именно эта особенность помогает сохранять острый слух крокодилам. Ученые пока на пути к выяснению причин, но рассчитывают скоро узнать весь механизм воссоздания волосковых клеток у рептилий.

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