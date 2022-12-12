Пять человек арестованы по подозрению в похищении мужчины из Восточного Иерусалима

Пять человек были арестованы по подозрению в похищении 22-летнего мужчины из Восточного Иерусалима.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что подозреваемые удерживали жертву несколько часов, требуя выкуп из-за финансового долга.
«В полицию поступило сообщение о похищении группой подозреваемых молодого жителя Восточного Иерусалима, жизни которого угрожала реальная опасность. После этого районная полиция Эйлата начала его поиски, так как было известно, что похищенный находится в районе города. В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиции автомобиль, в котором предположительно находился похищенный, был обнаружен в районе Абу Талул», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, в июле министерство иностранных дел и посольство Израиля получили сообщение о похищении в Бразилии израильского бизнесмена.
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Кроме того, Курсор писал, что супруги из Ха-Шфела подозреваются в жестоких издевательствах над 11-летней девочкой. Прокуратора подала в окружной суд Лода обвинение против супругов из центра Израиля. Они подозреваются в издевательствах над 11-летней девочкой.
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