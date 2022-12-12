Пять человек арестованы по подозрению в похищении мужчины из Восточного Иерусалима

Пять человек были арестованы по подозрению в похищении 22-летнего мужчины из Восточного Иерусалима.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что подозреваемые удерживали жертву несколько часов, требуя выкуп из-за финансового долга.

«В полицию поступило сообщение о похищении группой подозреваемых молодого жителя Восточного Иерусалима, жизни которого угрожала реальная опасность. После этого районная полиция Эйлата начала его поиски, так как было известно, что похищенный находится в районе города. В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиции автомобиль, в котором предположительно находился похищенный, был обнаружен в районе Абу Талул», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в июле министерство иностранных дел и посольство Израиля получили сообщение о похищении в Бразилии израильского бизнесмена.

«В последний раз этого человека видели вчера днем, а сегодня он связался со своей семьей и сказал, что его похитили, а похитители требуют выкуп. Насколько известно на данный момент, мужчина был похищен и задержан криминальными элементами страны», — написали администраторы канала», — говорилось в сообщении.