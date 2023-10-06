Радуйтесь и веселитесь - израильтяне празднуют Симхат-Тору

Симхат-Тора - радостный и прекрасный праздник, ибо радостно и прекрасно изучение Торы, дарованной с Небес евреям всего мира.

Евреи всего мира в пятницу, 6 октября, отмечают праздник Симхат-Тора - окончание ежегодного цикла чтения Торы и начало нового цикла.

Об этом празднике в Торе не упоминается, но галаха предписывает «праздновать день окончания чтения Торы», пишет Kanal7.

«Радуйтесь и веселитесь в Симхат-Тора», поется в одной из популярных еврейских песен.

Как известно, Симхат-Тора и Шмини-Ацерет – это, фактически, один и тот же праздник. Однако, в диаспоре, где праздничных дней всегда два – в утешение невозможности жить в Эрец-Исраэль – завтрашний день, 7 октября, посвящают Шмини-Ацерет: молитве о дожде и чтению особой поминальной молитвы «Изкор», а второй день – 8 октября, – целиком посвящают Симхат-Торе.

В Израиле же, где все праздники продолжаются один день, Симхат-Тора является заключительной частью Шмини-Ацерет, можно сказать, сливаясь с ним.

Это – радостный и прекрасный праздник, ибо радостно и прекрасно изучение Торы, дарованной с Небес евреям всего мира. Поэтому в праздник Симхат-Тора в синагогах торжественно вынимают из ковчегов свитки, и семь раз обходят с ним вокруг возвышения, на котором обычно читают Тору, сопровождая шествие радостными песнями и плясками.

Как сообщал Курсор, в связи с обеспечением безопасности во время праздника Симхат-Тора, командование Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) приняло решение о введении полной блокады палестинских территорий с 6 по 7 октября.

Ранее ЦАХАЛ также вводил полную блокаду палестинских территорий на праздники Суккот, а также во время празднования еврейского Рош ха-Шана в Иудее и Самарии, за исключением гуманитарных случаев.

Также мы писали о том, что удар российской ракеты утром в пятницу, 6 октября, пришелся на улицу, где находится синагога еврейской общины Харькова. Атака произошла накануне праздника Симхат-Тора. Это не первый раз, когда этот район подвергается обстрелу, однако на этот раз «прилет» был максимально близко к синагоге.