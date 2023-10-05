Ранение бойцов МАГАВа в Туль-Кареме: появились новые подробности

Инцидент произошел, когда пограничный спецназ уже покидал место проведения операции.

В ночь на четверг, 5 октября, пятеро бойцов МАГАВа, действующих в Туль-Кареме, получили ранения разной степени тяжести. В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной происшествия стала их собственная граната. Об этом сообщает издание "Детали".

Один из военнослужащих бросил ее в сторону палестинских боевиков, с которыми у них велась перестрелка. Однако, по неудачному стечению обстоятельств, граната попала в железные ворота и изменила направление, взорвавшись рядом с бойцами. Это стало для них неожиданностью, в результате взрыва, осколками были ранены пять человек.

Инцидент произошел, когда пограничный спецназ уже покидал место проведения антитеррористической операции. Бойцов госпитализировали в медицинские учреждения, врачи говорят, что существует угроза для жизни двух раненых пограничников.

"Курсор" писал ранее, что вооруженный террорист был убит на границе с сектором Газа огнем израильских силовиков после того, как он открыл стрельбу по солдатам ЦАХАЛа и бойцам МАГАВа.

Еще мы писали, что в пограничной полиции (МАГАВ) в рамках службы по контракту появится ультраортодоксальное подразделение под названием "Нахшон", задачей которого станет охрана территории вокруг Иерусалима, Вифлеема и гробницы Рахели.

Напомним, что у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.