Раскрыты подробности встречи Нетаниягу и Смотрича: СМИ

Ультраправый политик заявил, что благодаря его оппозиции «партнерство с РААМом стало незаконным».

Журналисты поделились информацией о вчерашней встрече назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу и председателя партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича.

Об этом сообщает Israel National News.

Утверждается, что переговоры о коалиции зашли в тупик, потому что Нетаниягу продолжает отказывать Смотричу в передаче оборонного портфеля. Председатель «Религиозного сионизма» требует либо оборонный, либо финансовый портфель.

Однако, Арье Дери претендует на финансовый портфель, а Нетаньяху не хочет разочаровывать администрацию президента США Джо Байдена, назначая ультраправого Смотрича министром обороны.

«Не забывайте, что благодаря мне вы объединились с Бен-Гвиром и у вас есть 14 мест», –сказал Нетаниягу Смотричу в рамках вчерашней встречи.

Смотричу нашлось, что ответить назначенному премьер-министру.

«Не забывайте, что Идит Силман покинула коалицию благодаря мне, за ней Нир Орбах, и благодаря моей оппозиции партнерство с РААМом стало незаконным», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что в среду, 16 ноября, провели встречу глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу и председатель ультраправой партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир. Ультраправый политик выдвинул ряд требований, среди которых легализация десятков незаконных форпостов в Иудее и Самарии («урегулирование молодых поселений») в течение 60 дней после создания правительства. О других требованиях Бен-Гвира читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пообещал назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. По словам украинского лидера, у него «вернулся контакт» с главой Ликуда.

Помимо этого, фракция «Ноам», возглавляемая депутатом Кнессета Ави Маозом, подала официальную просьбу председателю палаты представителей о выходе из «Религиозного сионизма».