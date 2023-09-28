Расследование массового убийства в Нижней Галилее – появились новые детали

В результате ужасной трагедии погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.

В среду, 27 сентября, в поселении Басмат-Табун в Нижней Галилее произошло убийство членов семьи Далайка, вызвавшее серьезный резонанс, поскольку злоумышленники ворвались в дом жертвы и расстреляли их в убор. Правоохранители начали расследование и им разрешили в интересах следствия использовать шпионскую программу Pegasus.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Сегодня, 28 сентября, юрисконсульт правительства Гали Баарав-Миара разрешила комиссару полиции Коби Шабтаю для расследования жестокого убийства использовать инструмент для шпионажа Pegasus, разработанный израильской компанией NSO Group, для удаленного взлома смартфонов и слежки.

Отметим, что ранее Коби Шабтай заявлял, что преступники пресекли "красную линию" и он намерен отнестись к этому убийству как к теракту и чтобы привлечь виновных к ответственности задействует в ходе расследования все средства, которыми обладают правоохранительные органы.

В 2023 году в результате насилия и преступности в арабском секторе погибли 188 человек. Среди убитых в этом году 13 женщин.

"Курсор" писал ранее, что выживший в результате вооруженного нападения в поселении Басмат-Табун 18-летний юноша рассказал, что мужчины с оружием ворвались в тот момент, когда семья обедала во дворе. На его глазах были убиты два его младших брата.

Еще мы писали, что на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.