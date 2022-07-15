Раввин Гершон Эдельштейн заразился коронавирусом

Один из ведущих руководителей харедимного еврейства рав Гершон Эдельштейн заразился коронавирусом.
Об этом пишет телеграм-канал.
«Рав Эдельштейн, которому 97 лет, уже переболел один раз в этом году. Он находится дома и чувствует себя хорошо», — написали администраторы канала.
Напомним, что рав Гершон Эдельштейн — это один из ведущих авторитетов харедим общин Израиля. Он служит рош иешивой Поневежской ешивы и является духовным лидером партии «Дегель а-Тора» в Израиле.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, почему сложно предсказать окончание шестой волны COVID в Израиле. По словам высокопоставленного правительственного советника, у ученых просто не хватает необходимых инструментов, чтобы точно предсказать, как закончится новая вспышка коронавируса.
Кроме того, Курсор писал, что дети Ближнего Востока более склонны к развитию опасного осложнения COVID-19. Во время пандемии коронавируса у некоторых детей в разных странах мира было диагностировано редкое заболевание — MIS-C.
Еще напомним, что бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление.
Американцы больше не рассматривают COVID-19 как угрозу общественному здоровью.