Раввин Гершон Эдельштейн заразился коронавирусом

У лидера литовского сообщества харедим 97-летнего раввина Гершона Эдельштейна был диагностирован коронавирус. Сообщается, что раввин чувствует себя хорошо.

Один из ведущих руководителей харедимного еврейства рав Гершон Эдельштейн заразился коронавирусом.

Об этом пишет телеграм-канал Люди в черном.

«Рав Эдельштейн, которому 97 лет, уже переболел один раз в этом году. Он находится дома и чувствует себя хорошо», — написали администраторы канала.

Напомним, что рав Гершон Эдельштейн — это один из ведущих авторитетов харедим общин Израиля. Он служит рош иешивой Поневежской ешивы и является духовным лидером партии «Дегель а-Тора» в Израиле.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, почему сложно предсказать окончание шестой волны COVID в Израиле. По словам высокопоставленного правительственного советника, у ученых просто не хватает необходимых инструментов, чтобы точно предсказать, как закончится новая вспышка коронавируса.

Кроме того, Курсор писал, что дети Ближнего Востока более склонны к развитию опасного осложнения COVID-19. Во время пандемии коронавируса у некоторых детей в разных странах мира было диагностировано редкое заболевание — MIS-C.

Еще напомним, что бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление.

Американцы больше не рассматривают COVID-19 как угрозу общественному здоровью.