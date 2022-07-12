Эксперт рассказал, почему сложно предсказать окончание шестой волны COVID в Израиле

По словам высокопоставленного правительственного советника, у ученых просто не хватает необходимых инструментов, чтобы точно предсказать, как закончится новая вспышка коронавируса.

Эпидемиолог профессор Ран Балисер, председатель Национальной консультативной группы экспертов по реагированию страны на COVID-19, сказал, что врачи не знают, сколько серьезных заболеваний ожидать. Это особенно проблематично, поскольку на новый вариант BA.5 приходится около половины новых случаев заболевания в Израиле. Эксперты говорят, что еще слишком рано понимать способность этого варианта вызывать серьезные заболевания.

Балисер и другие ведущие врачи считают, что о большом количестве инфекций не сообщается, что, по его словам, делает невозможным определение того, какой процент случаев COVID-19 сегодня приводит к серьезным заболеваниям. Отчасти это связано с широкой доступностью надежных домашних тестов, которые заставляют многих людей ставить себе диагноз и изолировать себя, не сообщая о результатах. В свою очередь, это подрывает способность анализировать, насколько сильно новая волна ударит по больницам.

«В каждой новой волне и каждом новом варианте есть значительный период неопределенности в отношении основных характеристик нового варианта и, следовательно, влияния последующей волны. Сейчас это фактически затянулось по сравнению с более ранними волнами из-за отсутствия надежных данных об истинном уровне заражения», — сказал Балисер.

«Сегодня многие инфекции остаются незарегистрированными. [Институциональное] тестирование менее доступно, чем раньше, и требования относительно того, когда проводить тестирование, менее понятны людям. Многие люди заражаются и не проходят стационарный тест, а только домашний тест на антиген. Из-за этого очень сложно узнать, какой процент людей с COVID-19 госпитализированы, и, следовательно, сравнить показатели серьезных заболеваний с предыдущими вариантами. Из-за всего этого очень трудно предвидеть, чем может обернуться этот новый всплеск», — отметил специалист.

Этот эффект усугубляется тем фактом, что люди имеют очень разную степень иммунитета, получили разное количество прививок и ранее были инфицированы несколькими вариантами, что еще больше затрудняет прогнозирование того, как новая вспышка может повлиять на общество.

Балисер добавил, что рост числа случаев не стал неожиданностью, учитывая ослабление иммунитета, новый вариант и тенденцию закрывать окна в ответ на летнюю жару.

«COVID-19 и некоторые другие инфекционные заболевания характеризуются всплесками и колебаниями. Текущий рост можно объяснить сочетанием нескольких факторов. Одним из них является постепенное ослабление иммунитета от вспышки Омикрон, которую мы наблюдали ранее в этом году, и постоянное ослабление иммунитета от прошлых кампаний вакцинации. У нас также есть появление новых штаммов, в данном случае BA.5, что может быть способствующим фактором», — отметил Балисер.

«Слишком рано говорить, каковы характеристики BA.5 с точки зрения уклонения от иммунитета от предыдущей вакцинации и болезни — это все еще не определено, — но это может способствовать распространению вируса. Третий фактор — лето и склонность людей проводить время в кондиционируемых помещениях с закрытыми окнами, что означает отсутствие вентиляции. Это также может повлиять на количество случаев. Мы наблюдали всплеск в это время года на протяжении всей пандемии, возможно, отчасти по этой причине», — сказал он.

Несмотря на опасения по поводу нынешней волны, Балисер сказал, что нет планов предлагать пятые дозы вакцины даже пожилым людям или людям, входящим в группы риска.

Ситуация с коронавирусом в Израиле: число активных заболевших растет. За минувшие сутки в Израиле выявлено 11 674 новых случая коронавируса.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка призвал общественность носить маски для лица, находясь в закрытых помещении, и сказал, что официальные лица встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести обязательный масочный режим в помещениях.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».

Также Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

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