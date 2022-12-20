Раввины выступили против призыва женщин на военную службу

Раввины сообщили о фактах, когда ЦАХАЛ избегал публикации информации о сексуальных домогательствах во время службы.

Группа ведущих раввинов религиозных сионистов опубликовала официальное письмо с протестом против призыва женщин на военную службу.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

В письме заявили о результатах отчета государственного контролера Израиля о сексуальных домогательствах и преступлениях против женщин в армии. Помимо неутешительных данных в отчете госконтролера есть информация, что ЦАХАЛ избегал публикации информации о сексуальных домогательствах во время службы.

В качестве альтернативы службе в ЦАХАЛе раввины предлагают гражданскую службу (ширут леуми) для религиозных девушек.

Из призыва раввинов можно сделать косвенный вывод о том, что количество девочек из религиозного сектора в армии в последнее время выросло. Как и их число среди жертв сексуального насилия там.

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