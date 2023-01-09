В рф разбился самолет с пассажирами

На борту находились 12 человек — 2 члена экипажа и 10 пассажиров.

В россии* в понедельник, 9 января, произошла авиакатастрофа. В ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным погибли два человека.

«В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал Ан-2, предварительно, погибли двое, сообщили экстренные службы. На его борту находились 12 человек — 2 члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. На место ЧП следуют спасатели», – говорится в сообщении.

Крушение самолет потерпел в 10 км от поселка каратайка заполярного района ненецкого автономного округа РФ. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Курсор писал, что разведка Британии рассказала, может ли россия добиться превосходства в воздухе. В британской разведке заявили, что россия теряет в войне против Украиной свои боевые самолеты и опытных пилотов.

Также Курсор информировал о том, что стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске. В результате попадания самолета-истребителя су-30 в жилой двухэтажный дом в иркутске возник пожар.

Курсор сообщал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. Местные жители услышали сильный грохот.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!