Новый кризис в переговорах о формировании следующего правительства

Религиозная сионистская партия обвиняет «Ликуд» в отступлении от договоренностей и возвращении переговоров к исходной точке.

Религиозно-сионистская партия заявила, что «Ликуд» отказался от всех предыдущих договоренностей, которые были достигнуты на коалиционных переговорах.

Об этом сообщает INN.

«К сожалению, «Ликуд» сегодня вечером отказался от договоренностей, достигнутых прошлой ночью, и, по сути, вернул переговоры в исходную точку», — говорится в заявлении партии.

Источник в Религиозно-сионистской партии сообщил, что переговорные группы «Ликуда» отказались не только от соглашений, касающихся должностей и министерских портфелей, которые будут переданы партии, но и по идеологическим вопросам, связанным с Иудеей и Самарией, которые были согласованы.

В ответ «Ликуд» заявил: «Вопреки заявлению Религиозной сионистской партии, «Ликуд» не отказался от какого-либо соглашения. С Бецалелем Смотричем было согласовано, что он будет сначала исполнять обязанности министра финансов по очереди и получит Министерство по делам расселения. и Министерство алии и интеграции. Это справедливое соглашение во всех отношениях, и за ним стоит «Ликуд».

«В то же время «Ликуд» не согласился выполнить новые требования, выдвинутые Смотричем после достижения договоренности, убрать длинный список ведомств из других министерств правительства и передать их также Министерству финансов», — говорится в сообщении «Ликуда».

Ранее Курсор писал, что Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах. Высокопоставленные члены партии недовольны отсутствием «важных» портфелей, для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.