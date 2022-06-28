Религиозный сектор назвал главного кандидата на пост главы Ямины — опрос

Новый опрос показывает, что министр внутренних дел Айелет Шакед является главным кандидатом на замену премьер-министра Нафтали Беннета на посту председателя партии «Ямина», хотя большинство представителей традиционной партии заявляют, что не будут голосовать за нее на следующих выборах.
Данные получены в результате внутреннего опроса, проведенного от имени партии «Ямина» среди представителей национального религиозного сектора, который до сих пор составлял ядро электоральной базы «Ямины». Их спросили, какого кандидата они предпочитают во главе партии, если Беннет уйдет с поста председателя.
Шакед возглавила опрос с 30,1%, за ней следует заместитель министра по делам религий Матан Кахана, занявший второе место с 13,2%.
Однако подавляющее большинство (57%) респондентов заявили, что не будут голосовать за «Ямину», независимо от того, кто возглавляет партию.
И Шакед, и Кахана недавно встретились с Беннетом, чтобы обсудить будущее партии, поскольку Беннет обдумывает уход из политики.
Министр внутренних дел и заместитель министра по делам религий выразили заинтересованность в том, чтобы возглавить Ямину, если Беннет уйдет. Несколько официальных лиц, осведомленных о переговорах, заявили, что Кахана планирует покинуть партию, если Шакед заменит Беннета на посту председателя партии. Об этом пишет Arutz Sheva.
Ранее Курсор писал, что Кнессет распустят к полуночи среды, 29 июня. Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.