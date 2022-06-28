Религиозный сектор назвал главного кандидата на пост главы Ямины — опрос

Айелет Шакед является главным кандидатом на пост главы Ямины, если Беннет уйдет из политики, но большинство избирателей-религиозных сионистов не заинтересованы в партии.

Новый опрос показывает, что министр внутренних дел Айелет Шакед является главным кандидатом на замену премьер-министра Нафтали Беннета на посту председателя партии «Ямина», хотя большинство представителей традиционной партии заявляют, что не будут голосовать за нее на следующих выборах.

Данные получены в результате внутреннего опроса, проведенного от имени партии «Ямина» среди представителей национального религиозного сектора, который до сих пор составлял ядро ​​электоральной базы «Ямины». Их спросили, какого кандидата они предпочитают во главе партии, если Беннет уйдет с поста председателя.

Шакед возглавила опрос с 30,1%, за ней следует заместитель министра по делам религий Матан Кахана, занявший второе место с 13,2%.

Однако подавляющее большинство (57%) респондентов заявили, что не будут голосовать за «Ямину», независимо от того, кто возглавляет партию.

И Шакед, и Кахана недавно встретились с Беннетом, чтобы обсудить будущее партии, поскольку Беннет обдумывает уход из политики.

Министр внутренних дел и заместитель министра по делам религий выразили заинтересованность в том, чтобы возглавить Ямину, если Беннет уйдет. Несколько официальных лиц, осведомленных о переговорах, заявили, что Кахана планирует покинуть партию, если Шакед заменит Беннета на посту председателя партии. Об этом пишет Arutz Sheva.‏

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