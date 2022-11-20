Религиозный сионизм является полноправным партнером Государственного лагеря и Ликуда — Смотрич

19:54, Сегодня
Новости Израиля, Политика
бацалель смотрич фото
Фото: Википедия

По словам Смотрича, его политическую силу безосновательно «превращают во врагов, подстрекают и дискредитируют».

«Религиозный сионизм» является полноправным партнером «Государственного лагеря» и Ликуда».

Об этом в своем Twitter заявил лидер «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич.

«Это недопустимо, чтобы каждый раз, когда мы не соглашаемся на требования «Ликуда», появляются те, кто превращает нас во врагов, подстрекает против нас и дискредитирует нас. «Религиозный сионизм» является полноправным партнером «Государственного лагеря» и Ликуда», — написал Смотрич.

Он добавил, что «Религиозный сионизм» добьется выполнения своихтребований, «чтобы как можно скорее обеспечить создание хорошего и стабильного правительства, которое будет творить добро и вести реальную правовую политику».

Как сообщал Курсор, депутат от партии НДИ Юлия Малиновская заявила, что глава «Ликуда» Биньямин Нетаниягу хочет «избавиться» от ультраправых союзников и собрать более центристскую коалицию.

«Биби так хочет правое правительство – совсем-совсем правое – что сейчас пытается избавиться от Бен-Гвира и Смотрича. Он засылает своих эмиссаров к Лапиду, Ганцу, и к нам, чтобы вытащили из ямы, в которую он попал. У меня есть для вас новости – этого не случится», – заявила Малиновская.

Также Курсор информировал о том, что депутат Кнессета Меир Поруш (Яадут а-Тора) резко раскритиковал поведение «Ликуда» на переговорах о формировании нового правительства.

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