Религиозный сионизм является полноправным партнером Государственного лагеря и Ликуда — Смотрич

По словам Смотрича, его политическую силу безосновательно «превращают во врагов, подстрекают и дискредитируют».

«Религиозный сионизм» является полноправным партнером «Государственного лагеря» и Ликуда».

Об этом в своем Twitter заявил лидер «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич.

«Это недопустимо, чтобы каждый раз, когда мы не соглашаемся на требования «Ликуда», появляются те, кто превращает нас во врагов, подстрекает против нас и дискредитирует нас. «Религиозный сионизм» является полноправным партнером «Государственного лагеря» и Ликуда», — написал Смотрич.

Он добавил, что «Религиозный сионизм» добьется выполнения своихтребований, «чтобы как можно скорее обеспечить создание хорошего и стабильного правительства, которое будет творить добро и вести реальную правовую политику».

לא יתכן שבכל פעם שאנחנו לא עומדים דום מול דרישות הליכוד יהיו מי שיהפכו אותנו לאויבים, יסיתו נגדינו ויכפישו אותנו.

הציונות הדתית היא שותפה מלאה של המחנה הלאומי ושל הליכוד.

נעמוד על הדרישות שלנו כדי להבטיח הקמת ממשלה טובה ויציבה במהירות האפשרית שתעשה טוב ותוביל מדיניות ימין אמיתית. pic.twitter.com/0tQF9lgEPE — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) November 20, 2022

Как сообщал Курсор, депутат от партии НДИ Юлия Малиновская заявила, что глава «Ликуда» Биньямин Нетаниягу хочет «избавиться» от ультраправых союзников и собрать более центристскую коалицию.

«Биби так хочет правое правительство – совсем-совсем правое – что сейчас пытается избавиться от Бен-Гвира и Смотрича. Он засылает своих эмиссаров к Лапиду, Ганцу, и к нам, чтобы вытащили из ямы, в которую он попал. У меня есть для вас новости – этого не случится», – заявила Малиновская.

Также Курсор информировал о том, что депутат Кнессета Меир Поруш (Яадут а-Тора) резко раскритиковал поведение «Ликуда» на переговорах о формировании нового правительства.