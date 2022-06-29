Ямина развалилась: Кахана и Кара уходят, Шакед возглавит список

Отказ Беннета от участия в «большой политике» фактически привел к распаду его партии. Ожидается, что Айелет Шакед возглавит список тех, кто останется верен партии, несмотря ни на что.

Партия Ямина практически распалась после объявления премьер-министра Нафтали Беннета об окончательном отказе от участия в следующих выборах в Кнессет.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Озвучены следующие вероятные перемещения:

• Сильман и Орбах в Ликуд

• Шикли в независимой партии

• Кахана, вероятно уходит к Ганцу

• Кара, может быть, к Либерману

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.

Напомним, наш сайт писал о заявлении Мансура Аббаса: возвращение Нетаниягу и Смотрича к власти, это большая опасность. Председатель партии «РААМ» призывает арабских избирателей голосовать за его партию, чтобы Нетаниягу не смог получить 61 место в Кнессете.