Реувен Ривлин устроил скандал в самолете — СМИ

Ривлин отказался сидеть на предложенном ему кресле и некоторое время ходил по салону в сопровождении телохранителей. После этого он «в знак протеста» уселся в служебное кресло бортпроводника.

Вчера из Дубая в Израиль вылетел самолет авиакомпании Эль-Аль, на котором находился бывший президент еврейского государства Реувен Ривлин. Правда, полет не прошел спокойно, так как 82-летнй политик устроил скандал, ведь ему не разрешили сидеть рядом с гражданской супругой Сарит Цемах.

Об этом сообщает портал Walla.

Из-за этого Ривлин отказывался садиться на место, ходил по салону вместе со своими телохранителями. В конце концов он сил на служебное место и отказывался вставать. Лишь после долгих уговоров он согласился пересесть.

Как рассказали журналистам очевидцы, бывший президент Израиля критиковал экипаж авиалайнера на протяжении всего полета.

Ранее Курсор сообщал, что директор детского сада в Петах-Тикве выливала еду на пол и требовала, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные. Полиция Израиля считает, что директор детского сада Орли Давидович и ее дочь Даниэль Лейбович совершили целый ряд серьезных преступлений, издеваясь над беспомощными детьми, оставленными в детском саду.

Кроме того, мы писали, что Китай просит своих студентов собирать информацию об Израиле. Коммунистическая партия Китая (КПК) просит своих студентов, которые обучаются в Израиле, следить за местными СМИ. В особенности их интересуют публикации о КНР.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.