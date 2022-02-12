Китай просит своих студентов собирать информацию об Израиле — СМИ

Сообщается, что на данный момент китайские власти особенно интересуют публикации израильских СМИ об Олимпийских играх в Пекине. Источники при этом просили журналистов об анонимности, опасаясь возмездия.

Коммунистическая партия Китая (КПК) просит своих студентов, которые обучаются в Израиле, следить за местными СМИ. В особенности их интересуют публикации о КНР.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на данный момент в Израиле обучается несколько сотен студентов из Китая. Ранее, до того, как началась пандемия коронавируса, их в еврейском государстве было более тысячи.

Как рассказал один из исследователей китайско-израильских отношений, что КНР оказывала на него «мягкое давление». Он должен был разместить в одной из израильских газет позитивную статью и Китае. За это ему предлагали поездку на Олимпийские игры в Пекине за счет КПК.

Он также попросил журналистов оставить его имя в тайне. Исследователи боятся, что недовольство китайских властей их словами или деятельностью может помешать исследованиям в будущем.

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