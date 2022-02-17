Болгарский депутат исполнил нацистское приветствие в Европарламенте

Болгарский националист-депутат отдал нацистский салют в пленарном зале Европейского парламента в Страсбурге в среду (16 февраля), что вызвало возмущение после его выступления во время дебатов о верховенстве закона в Польше и Венгрии.

Председатель Европарламента Роберта Метсола намерена начать процедуру санкций против депутата Европарламента от Болгарии Ангела Джамбазки, который, выходя из зала парламента в среду вечером, сделал то, что выглядело как нацистское приветствие.

Об этом передает POLITICO.

Джамбазки, член Европарламента и националист из группы ECR, отрицает, что его жест был нацистским приветствием, назвав инцидент «небольшим недоразумением» в электронном письме своим коллегам.

Он обвинил коллег-депутатов Европарламента в «клевете и диффамации», утверждая, что жест его руки, снятый на камеру, был сигналом прощания. «Я был в полуцикле, заканчивая свою речь, на которой, по общему признанию, сказал нечто, с чем многие из вас не согласны, тем самым спровоцировав вас. Выходя из полуцикла, я хотел извиниться… смиренно помахав креслу».

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