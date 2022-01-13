В сети опубликовали имена офицеров ЦАХАЛ, погибших в долине реки Иордан

Стали известны имена офицеров, которые погибли в результате трагической ошибки.

Появились новые данные офицеров ЦАХАЛ, которые погибли по причине ошибки идентификации вблизи тренировочной базы Наби-Муса в долине реки Иордан.

Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля», который поделился именами и фото погибших.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.

Инцидент произошел после учений, в районе 23:00, когда два офицера ЦАХАЛ увидели подозрительное лицо и попытались провести задержание, для чего выстрелили в воздух.

По предварительным данным, один из бойцов подразделения по ошибке подумал, что на базу напали террористы и ведут огонь в его сторону, после чего выстрелил в ответ.

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