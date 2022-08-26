Ришон ле-Цион и Буча подписали соглашение о сотрудничестве

Бучанский городской голова Анатолий Федорук и заместитель мэра израильского города Ришон-ле-Цион Максим Бабицкий подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Буча и Ришон-ле-Цион подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс- служба Бучанского городского совета.

Израильские и украинские чиновники говорили о программе «Безопасный город», которую реализовывали в Бучанском районе до полномасштабного вторжения рф* в Украине и о строительстве городского отделения полиции, где должен был быть создан колл-центр, а также о будущем мемориальном комплексе, который будет символизировать измененное мировоззрение местных жителей после оккупации.

«Наша первая задача была сделать максимум, чтобы горожане могли вернуться в Бучу. За короткое время восстановили критическую инфраструктуру города. Сейчас, исходя из реалий, продолжаем работать над восстановлением»,— сказал мэр Бучи Федорук.

Израильская делегация посетила место массового захоронения бучанцев во время оккупации и Храм Святого Апостола Андрея Первозванного.

«Мы поддерживаем Украину. И хотя я когда-то прожил более 20 лет в россии, я не могу поддерживать агрессора, несущего смерть мирному населению», – отметил заместитель мэра израильского города Ришон-ле-Цион Максим Бабицкий.

Подписав соглашение о сотрудничестве, Буча вступила в сообщество городов-партнеров израильского города Ришон-ле-Цион, среди которых есть также Харьков и Львов.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!