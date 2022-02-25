Министерство иностранных дел выпустило важное заявление для израильтян, оставшихся в Украине

В МИДе Израиля заявили, что в связи с очень большой нагрузкой и многочасовым ожиданием на пограничном пункте Медыка (Medyka) в Польшу, израильтянам, которым не нужно оформлять одноразовые проездные документы, рекомендуется направиться на другие пограничные пункты.
Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.
Перечень контрольно-пропускных пунктов следующий:
- Корчова — Краковец (Korczowa — Krakovets) в Польшу;
- Вышне-Немецке (Vysne Nemescke) в Словакию;
- Захонь (Zahony) в Венгрию;
- Сирет (Siret) в Румынию.
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