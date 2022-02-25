Министерство иностранных дел выпустило важное заявление для израильтян, оставшихся в Украине

19:56, Вчера
Новости СНГ, Новости Израиля, Политика, Zahav
Яир Лапид фото
Яир Лапид
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

В МИДе назвали контрольно-пропускные пункты, к которым нужно двигаться израильтянам, пытающихся выехать из Украины. На некоторых пограничных пунктах в Польшу очень большие нагрузки.

В МИДе Израиля заявили, что в связи с очень большой нагрузкой и многочасовым ожиданием на пограничном пункте Медыка (Medyka) в Польшу, израильтянам, которым не нужно оформлять одноразовые проездные документы, рекомендуется направиться на другие пограничные пункты.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.

Перечень контрольно-пропускных пунктов следующий:

  • Корчова — Краковец (Korczowa — Krakovets) в Польшу;
  • Вышне-Немецке (Vysne Nemescke) в Словакию;
  • Захонь (Zahony) в Венгрию;
  • Сирет (Siret) в Румынию.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Центр экстренной помощи для евреев Украины опубликовал мобильные номера для обращений.

Кроме того, наш портал писал, что Герцог воздержался от критики России во время встречи с греческими лидерами.

Еще напомним, что несколько стран Европы выделяют Украине финансовую помощь.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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