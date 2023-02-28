Ротман извинился перед омбудсменом

По словам председателя конституционного комитета, тон и содержание того, что он сказал юрисконсульту, «были неуместны».

Председатель конституционного комитета Симха Ротман извинилась перед омбудсменом комитета.

Об этом информирует портал inn.co.il.

По словам Ротмана, «тон и содержание того, что я сказал юрисконсульту комитета, были неуместны».

ח»כ רוטמן מתנצל בפני עו»ד בליי.

«הטון והתוכן של הדברים שאמרתי כלפי היועץ המשפטי של הוועדה לא היו במקומם — ואני מתנצל בפניו». @rothmar מתנצל בפומבי בפני עו»ד גור בליי, יועמ»ש ועדת החוקה: «מלא הערכה לעבודתו. הוא באמת משקיע שעות רבות, בחדר הוועדה ומחוצה לו, ובהחלט ראוי לכל הכבוד» pic.twitter.com/2VQKzw3UW8 — ערוץ כנסת (@KnessetT) February 28, 2023

Ранее мы информировали о том, что председатель комитета Кнессета по конституции, праву и правосудию Симха Ротман намерен вынести на голосование поправку к законодательству, согласно которой Верховный суд может признать недействительными обычные законы большинством в 12 или не менее 13 судей из состава 15 судей.

При этом Ротман фактически отказался от своего первоначального предложения, согласно которому отмена обычных законов осуществлялась бы полным большинством голосов всех 15 судей Верховного суда, тем самым приняв первоначальное предложение министра юстиции Ярива Левина.

Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.