Рухнули стены: в Нетании в жилом доме произошел серьезный взрыв

07:21, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

6 человек ранены в результате взрыва в квартире в Нетании. Причина происшествия выясняется.

Шесть человек, в том числе дети, спасены из квартиры в Нетании после взрыва, в результате которого рухнули стены.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Радак в трехэтажном доме.

Все шесть человек ранены (включая двоих детей 5 месяцев и 2,5 лет), один из них (пожилая женщина) с серьезнымм травмами, им оказывается медицинская помощь.

Спасатели продолжают обыскивать дом в поисках людей и приступают к расследованию причин взрыва.

Напомним, что вокруг старого города в Иерусалиме прошло шествие. Собравшиеся с флагами и лозунгами поддерживали действия ЦАХАЛа и операцию «Рассвет».

Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».

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Автор материала:
Ирен Давид
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