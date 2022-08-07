Рухнули стены: в Нетании в жилом доме произошел серьезный взрыв

6 человек ранены в результате взрыва в квартире в Нетании. Причина происшествия выясняется.

Шесть человек, в том числе дети, спасены из квартиры в Нетании после взрыва, в результате которого рухнули стены.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Радак в трехэтажном доме.

Все шесть человек ранены (включая двоих детей 5 месяцев и 2,5 лет), один из них (пожилая женщина) с серьезнымм травмами, им оказывается медицинская помощь.

Спасатели продолжают обыскивать дом в поисках людей и приступают к расследованию причин взрыва.

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