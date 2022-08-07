Рухнули стены: в Нетании в жилом доме произошел серьезный взрыв

Шесть человек, в том числе дети, спасены из квартиры в Нетании после взрыва, в результате которого рухнули стены.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Радак в трехэтажном доме.
Все шесть человек ранены (включая двоих детей 5 месяцев и 2,5 лет), один из них (пожилая женщина) с серьезнымм травмами, им оказывается медицинская помощь.
Спасатели продолжают обыскивать дом в поисках людей и приступают к расследованию причин взрыва.
Напомним, что вокруг старого города в Иерусалиме прошло шествие. Собравшиеся с флагами и лозунгами поддерживали действия ЦАХАЛа и операцию «Рассвет».
Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».