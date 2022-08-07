В Иерусалиме тысячи людей прошли маршем в поддержку ЦАХАЛа

Вокруг старого города в Иерусалиме прошло шествие. Собравшиеся с флагами и лозунгами поддерживали действия ЦАХАЛа и операцию «Рассвет».

В субботу ночью израильтяне вышли на массовое шествие вокруг старого города в Иерусалиме.

Об этом сообщили Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

На видео толпы людей прошли маршем с флагами. Они таким образом намеревались показать свою поддержку военным ЦАХАЛа.

Вчера поздно вечером израильтяне собрались у Стены Плача.

Депутат Итамар Бен-Гвир прибыл к Стене Плача. Оон собирается подняться на Храмовую гору в 8.30 утра.

Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».

Еще напомним, что в Ашкелоне ракета упала прямо в жилом квартале.

Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Европейский союз выразил обеспокоенность и призвал быть максимально сдержанным, а в Великобритании выразили твердую поддержку Израиля.