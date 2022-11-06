С начала года в Израиле растет число туристов: озвучена статистика

Рост числа въезжающих в страну туристов продолжается с начала года. В последние месяцы также значительно увеличилось число выезжающих израильтян.

В 2022 году фиксируется постоянный рост числа туристов, въезжающих в Израиль.

Об этом сообщает Maariv.

С января текущего года в Израиль въехало 2,2 млн туристов. При этом за последний месяц в страну въехало 368,7 тысяч человек.

Кроме того, отмечается рост числа израильтян, которые покидают страну в туристических целях. С начала года их число составило 7,03 млн человек.

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