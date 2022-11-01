Самая высокая ранняя явка с 1981 года: Герцог выступил с заявлением

Президент Ицхак Герцог посетил штаб-квартиру ЦИК в Иерусалиме со своей женой Михаль.

Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сообщила, что по состоянию на 10:00 проголосовало 1 760 076 человек, или 15,9% от общего числа избирателей.

Явка в 10 часов утра — самый высокий процент с 1981 года.

Президент Ицхак Герцог, который посетил штаб-квартиру ЦИК в Иерусалиме со своей женой Михаль, высоко оценил профессионализм сотрудников избирательной комиссии и сказал, что они впечатлены «разнообразной, изощренной, контролируемой и ответственной» операцией.

Он сказал, что высокие цифры, объявленные в 10:00, отражают доверие общества к демократической, достойной, справедливой и уважительной системе.

«Идите голосовать и влиять, потому что каждый голос имеет влияние», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что лидер партии Балад назвал главную проблему Израиля.

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