Самолет El Al с материалами для строительства полевого госпиталя в Украине готов к вылету

Уже сегодня израильский самолет вылетит в Польшу, откуда материалы будут доставлены в Украину — Израиль построит в городе Мостиска полевой госпиталь для раненных украинцев.

Самолет авиакомпании El Al уже загружен 17 тоннами оборудования для строительства полевого госпиталя в Украине перед вылетом сегодня днем.

Самолет отправится в Польшу, откуда оборудование будет перевезено в город Мостиска на западе Украины для создания госпиталя.

Израильская команда медиков, которая будет работать в госпитале, отправится на следующей неделе.

«Государство Израиль принимает меры для оказания помощи украинским гражданам, пострадавшим во время войны», — написал в Твиттере премьер-министр Нафтали Беннет перед вылетом самолета.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!