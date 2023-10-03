На борту находились 128 наших сограждан.

В Саудовской Аравии самолет со 128 израильтянами на борту совершил экстренную посадку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовые будни".

Об остальных подробностях пока что не сообщали. Согласно предварительной информации, это произошло из-за неисправного двигателя.

Авиакомпания пока что не прокомментировала этот инцидент. Саму аварийную посадку совершили в саудовском международном аэропорту в городе Джидда.

Ранее мы рассказывали, что в конце августа самолет компании «Сейшельские авиалинии», на борту которого были израильские туристы, во время полета в Тель-Авив совершил неожиданную посадку в аэропорту Джидда (Саудовская Аравия) в связи с техническими проблемами.

Это произошло с рейсом HM022. Из-за непредвиденных проблем технического характера авиакомпания прервала полет и направила в Джидду другой самолет, который должен был забрать пассажиров.

Ночью израильтяне находились в гостиничном комплексе внутри аэропорта, благодаря чему избежали паспортного контроля. По информации авиакомпании, экстренную посадку провели успешно и пассажиры не пострадали. Подробности об инциденте передали в МИД Израиля.