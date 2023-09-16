Саудовская Аравия опубликовала карту без Израиля, но с ПА

Карта обнародована Эр-Риядом на фоне переговоров о нормализации отношений между странами.

Несмотря на заявления о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США, на недавно выпущенных картах Эр-Риядом территория Израиля обозначена как "Палестина".

Об этом пишет "The Jerusalem Post".

Карта описывается Саудовской Аравией как "содержащая надежную национальную информацию, необходимую для стратегического планирования, определения местоположения и распознавания географических объектов".

Как пишет издание, этот факт является еще одним напоминанием, что решение палестинской проблемы остается необходимым условием для достижения какого-либо соглашения с Саудовской Аравией.

"Это подтверждает, что путь к установлению взаимопризнания между двумя странами пройдет через решение конфликта в Палестинской Автономии", - говорится в сообщении.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств. Также США подтвердили позицию администрации президента США Джо Байдена, согласно которой расширение Авраамских соглашений не заменит урегулирование этой ситуации.

До этого в США заявили о достижении «широкого понимания» в вопросе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. В Белом доме подчеркнули, что страны «выложили на стол многие компоненты пути к нормализации».