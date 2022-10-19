Саудовская Аравия приветствует отказ Австралии признать Западный Иерусалим столицей Израиля

Австралия заявила ранее, что больше не будет признавать Западный Иерусалим столицей Израиля.

Саудовская Аравия приветствует решение Австралии прекратить признание Западного Иерусалима столицей Израиля.

«Саудовская Аравия призывает международное сообщество активизировать усилия по поиску справедливого решения палестинского вопроса и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с арабской мирной инициативой», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии

«Саудовская Аравия будет продолжать поддерживать палестинский народ», — говорится в заявлении.

Напомним, что Австралия заявила, что больше не будет признавать Западный Иерусалим столицей Израиля, отменив решение, принятое правительством бывшего премьер-министра Скотта Моррисона в 2018 году.

«Сегодня правительство подтвердило предыдущую и давнюю позицию Австралии о том, что вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках любых мирных переговоров между Израилем и палестинским народом, — говорится в заявлении министра иностранных дел Пенни Вонг. — Это отменяет признание правительством Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля».

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