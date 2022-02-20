Сборная Израиля по водному поло вышла в финал чемпионата Европы

Израильская команда смогла победить своих соперников из Турции. Теперь она проходил в финал чемпионата Европы, который состоится в Хорватии летом.

Сборная Израиля по водному поло смогла победить сборную Турции. Теперь израильские спортсмены вышли в финал чемпионата Европы. Важно, что это произошло впервые в истории водного поло в Израиле.

Напомним, что перед этим израильтяне проиграли голландцам и выиграли у сборной Украины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Норвегия установила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде. Норвегия завоевала 15-ю золотую медаль на Олимпиаде-2022, и это больше, чем любая другая страна за всю историю Игр. Причем Норвегия установила этот рекорд, несмотря на отсутствие нескольких ведущих норвежских спортсменов.

Кроме того, наш сайт писал, что израильские фигуристы Копс и Краснопольский прошли в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Израильские фигуристы в парном разряде завершили короткую программу на 15-м месте в общем зачете.

Еще напомним, что президент МОК раскритиковал тренера Валиевой за неподобающее обращение с фигуристкой.

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