В Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики

По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Министр внутренних дел Айелет Шакед возглавит партию «Ямина», если премьер-министр Нафтали Беннет решит сделать перерыв в политике после передачи премьерства министру иностранных дел Яиру Лапиду в конце этой недели.

Решение принято в ходе встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

На прошлой неделе появились сообщения, что Беннет передаст управление Кахане, если тот уйдет с поста, поскольку последний был одним из ближайших союзников премьер-министра в течение последнего года.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.