Сексуальное насилие в Бейт-Шемеше: полиция задержала двоих подозреваемых

Полиция подтвердила, что в Бейт-Шемеше арестованы двое подозреваемых в изнасиловании, кроме того у них были обнаружены наркотические вещества.

В полицию поступило заявление девушки, которая сообщила, что была изнасилована двумя мужчинами. Перед этим ее накачали наркотиками против ее воли.

В пресс-службе полиции Израиля заявили об аресте в выходные двух подозреваемых в изнасиловании.

Во время обыска в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили наркотические вещества, возможно марихуану и кокаин.

«Курсор» информировал о подробностях двойного убийства в Бейт-Шемеше: полиция знала о намерениях мужчины. Подозреваемый в убийстве дочери мужчина страдал психическим заболеванием. Полиция знала, что ранее он угрожал самоубийством, а его жена давно боялась его.

Мы также писали, что 14-летний житель Эйлата во время купания в Красном море обнаружил в воде нож, который оказался орудием убийства.

Редакция сообщала об угрозе взрыва: рейс Wizz Air из Израиля в Краков срочно эвакуировали. На рейсе Wizz Air W65098 после приземления были развернуты аварийные трапы, а летный экипаж призвал пассажиров немедленно покинуть самолет без багажа.

«Курсор» ранее писал, что КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети». Об обнаружении и ликвидации организованной на территории Ирана шпионской сети доложили боевики КСИРа. Они якобы обнаружили и конфисковали взрывчатые вещества, подготовленные для террористических операций.