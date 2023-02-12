Семь израильских лауреатов Нобелевской премии высказались по поводу судебной реформы

Программа по реформированию судебной системы нанесет ущерб мировому академическому и научному авторитету Израиля.

Об этом в письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов заявили семь израильских лауреатов Нобелевской премии.

«Мы, израильские лауреаты Нобелевской премии, которые работают, живут и ведут активную деятельность в стране или занимались научной работой в Израиле и связали свои судьбы и судьбы своих семей с государством Израиль, выражаем вам нашу глубокую озабоченность по поводу предлагаемых изменений в судебной системе», – написали они.

Ученые пояснили, что «научно-технические исследования и передовое высшее образование процветают в демократических странах, где существует четкое разделение властей, а в отсутствие такой системы Государство Израиль потеряет свое научное и технологическое превосходство, что нанесет серьезный ущерб его экономике, безопасности и международному статусу».

«Страны, в которых политический режим устанавливает приоритеты в области научных исследований и высшего образования, проигрывают, когда речь идет о научном превосходстве», – пишут они.

Среди тех, кто подписал письмо, были лауреаты по химии: Аврам Гершко и Аарон Чехановер с премией 2004 года, Роджер Корнберг с премией 2006 года, Ада Йонат с премией 2009 года, Арье Варшель и Майкл Левитт с премией 2013 года. Письмо также подписал Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.