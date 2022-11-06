Семья Рабина впервые не будет выступать на мероприятиях в его память: озвучена причина

В воскресенье, 6 ноября, проходят мероприятия, посвященные 27-й годовщине со дня убийства премьер-министра и министра обороны Ицхака Рабина и 100-летие со дня его рождения.

Впервые после убийства покойного премьер-министра Ицхака Рабина его семья не будет выступать на официальных мемориальных церемониях. Имеется в виду, что семья не будет принимать участие в съемках репортажей, давать интервью и так далее.

Семья Рабина заявила, что «из уважения к позиции и демократическому решению, а также ради сохранения памяти об убитом главе нашей семьи мы решили не втягиваться в политический котел в эти дни и отказаться от репортажей», — сказали они.

Сегодня в воскресенье Израиль отмечает 27-й ежегодный День памяти убитого Рабина. В 13:00 состоится церемония зажжения «Свечей Ицхака» в резиденции президента Израиля в Иерусалиме в присутствии президента Ицхака Герцога и с участием членов семьи, министров, членов Кнессета, солдат, студентов и тех, кому дорога память Рабина.

В 17:00 уходящий пленум Кнессета соберется на ежегодную специальную поминальную сессию в зале пленарных заседаний здания Кнессета в присутствии уходящего премьер-министра Лапида и назначенного премьер-министра депутата Кнессета Биньямина Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Мансур Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу.

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