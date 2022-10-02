ШАБАК арестовал героя соцсетей за связь с ХАМАСом

ШАБАК задержал известного в Израиле блогера за сотрудничество с террористами ХАМАСа. Пока не разглашается его имя, но известно, что у него около миллиона подписчиков.

Звезда соцсетей с аккаунтом около одного миллиона подписчиков, был арестован ШАБАКом по подозрению в членстве в террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив Израиль.

Также подозреваемого обвиняют и в связях с иностранным агентом. Его имя пока не разглашается.

Ранее Курсор писал, что полиция чуть не убила пару ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме. Возле Тахана Мерказит в Иерусалиме, где проходила демонстрация, пожилая пара ультраортодоксальных евреев чуть не погибла из-за того, что в ее сторону полиция применила водомет.

Также мы информировали, что палестинка ранила охранника тюрьмы во время свидания с братом. Женщина из Шхема приехала навестить своего брата в тюрьме Рамон и нанесла ножевое ранение охраннику.

Наш сайт писал, что стали известны новые подробности скандала с Booking.

Напомним, ранее редакция «Курсора» сообщала, что Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт возле посольства рф в Кабуле.

Помимо этого, недавно США в сопровождении ВВС Израиля имитировали бомбардировку Ближнего Востока. Два дальних американских B-52 пролетели над Ближним Востоком, что предусмотрено имитационными международными учениями по бомбардировке. Это произошло на фоне напряженности в отношениях с Ираном.