ЦАХАЛ отправил дежурные патрули в поселок Кармель: сообщают о стрельбе

Армия обороны Израиля направила дежурные патрули в поселок Кармель после полученного сообщения о выстрелах в районе.

Сегодня поздно вечером, 15 сентября, ЦАХАЛ направил дежурные патрули в поселок Кармель, есть подозрение на проникновение террористов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Задействована армейская инструкция «Абир лайла гимель», которая предполагает реагирование на проникновение террористов на территорию населенного пункта. Также была задействована система предупреждения.

Жителей поселка попросили закрыть окна и двери, и не выходить из своих жилищ, пока не поступит уведомление о том, что угроза миновала.

На Telegram-канале «Голос Израиля» сообщают, что ранения в руку и грудь получил один израильтянин. В поселке продолжают слышать звуки выстрелов. Объявлен режим «Черный Рыцарь».

Была информация, что одного террориста ЦАХАЛ ликвидировал, но она не подтвердилась. Террористам удалось скрыться с места происшествия. Ведутся поиски нападавших.

«Курсор» писал ранее, что в ЦАХАЛе рассказали об аресте возле побережья сектора Газа четырех палестинцев, которые предприняли попытку контрабанде. Военные действовали в соответствии с военной политикой открытого огня.

Еще мы писали, что 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии по подозрению в терроризме.