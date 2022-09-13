ЦАХАЛ арестовал в море палестинцев: в чем их подозревают

В Армии обороны Израиля утверждают, что это произошло в ночь на 13 сентября, вторник.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Военные действовали в соответствии с военной политикой открытого огня. Силам ВМФ удалось захватить два судна. Предполагается, что задержанные пытались нелегально передать товары в сектор Газа.

Это не первый случай контрабанды в последнее время. По информации правоохранительных органов, с начала этого года заметно увеличилось количество попыток контрабанды наркотиков и оружия в Израиль на границах с Иорданией и Египтом, как и масштабы противодействия.

Благодаря действиям ЦАХАЛа, израильской полиции (подразделение «Маган», подразделение «ИГАЛ» и другие подразделения) и других органов безопасности удалось предотвратить множество попыток контрабанды. В частности, только в 2022 году они пресекли примерно 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Более детально об этом читайте здесь.

Также «Курсор» рассказывал, что в Иудеи и Самарии ЦАХАЛ, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа арестовали 12 человек по подозрению в терроризме. Не обошлось без эксцессов, ибо террористы начали сопротивляться действиям правоохранительных органов, которые вынужденно открыли огонь.

Помимо этого, недавно террористы предупредили о планах разжечь насилие на Храмовой горе. Полиция уже издала запретительные приказы для еврейских и арабских активистов.